Reggio Calabria – Salvini a Ciccarello: ‘Qui la mascherina serve per la puzza, amministrazione incapace’

“Agosto 2020. Quartiere popolare: bimbi, mamme, papà, nonni. Questa è la situazione in cui un’amministrazione incapace del Pd sta lasciando questa ed altre zone della città. E’ per questo che la Lega ha deciso di esserci a Reggio Calabria, per offrire ai reggini il cambiamento”.

Salvini nel quartiere Ciccarello

Così Matteo Salvini ha mostrato ai suoi milioni di followers la problematica situazione di Ciccarello. Montagne di rifiuti bruciate mostrate attraverso la propria pagina Faecbook.

Un modo per lanciare la campagna elettorale del candidato a Sindaco Minicuci e per delegittimare quanto fatto fino al momento dall’amministrazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Ecco il video: