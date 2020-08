Maxi-rissa tra giovanissimi, accoltellato minorenne e trasportato al Gom di Reggio Calabria

Ancora uno spaccato di movida violenta. Ancora a Reggio Calabria e dintorni. Diverse persone sono state, infatti, coinvolte in una colluttazione in cui ha riportato la peggio un minorenne.

Teatro del misfatto è stata Marina di San Lorenzo. La zona interessata dall’evento è stata presa d’assalto in ragione da giovani di Reggio città e di tutta la provincia in ragione di diversi eventi organizzati in occasione della notte di San Lorenzo.

Il giovane è stato raggiunto da una coltellata sul fianco. Per fortuna ha riportato conseguenze lievi e non corre alcune pericolo. E’ stato comunque trasportato presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calbria.