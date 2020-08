Rinviato al 12 maggio 2021 lo spettacolo di Giorgio Panariello a Cittanova

A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, sono rinviate alla primavera 2021 le date de “La Favola mia”, il nuovo spettacolo teatrale di Giorgio Panariello. Così, anche la data calabrese al Teatro Gentile di Cittanova, inizialmente prevista per il 13 maggio scorso e poi per il 17 ottobre, è stata rinviata al 12 maggio 2021. Lo spettacolo di Giorgio Panariello rientra nella programmazione al Teatro Gentile dell’associazione Kalomena, responsabile per la Calabria degli spettacoli di Giorgio Panariello è la Esse Emme Musica.

“La favola mia” è uno spettacolo nato per celebrare il 60esimo compleanno dell’artista toscano, che coincide con i 20 anni di carriera dal grandissimo successo di “Torno sabato”. Dopo aver conquistato le platee di tutta Italia accanto agli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, il comico toscano si prepara infatti a tornare con “La favola mia”, un one man show unico in pieno stile “Panariello”. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.