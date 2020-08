Reggio Calabria – Seconda Edizione del Fashion Day dello Stretto

Oggi presso la sala Gilda Trisolini si è tenuta la conferenza stampa della 2° Edizione della Fashion Day dello Stretto che si terrà sabato sera 22 agosto 2020.

Alla presenza del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, del Vicesindaco Armando Neri, e degli organizzatori ed ideatori dell evento; l Hair Style Giovanni Barcella ed Antonio Sapone nelle vesti di coiedatore ed direttore Artistico.

Parole di ammirazione e di sostegno da parte del Sindaco che rivendica l evento come fiore all occhiello per la qualità e la caratura culturale e d impatto sociale dell evento. Di giovani come Giovanni ed Antonio, brillanti a suo dire, che investono energie e idee in questa nostra città di Reggio Calabria.

Tanta tanta carne al fuoco per un evento di moda estivo più importante al sud, dalla presenza degli ospiti Alex Belli e Delia Duran direttamente da canale 5.

Hai patron dell alta moda da cerimonia maschile Petrelli accompagnati dalla loro casa di moda locale il gruppo spose e sposi di Epoche, di Davide Moscato.

La partecipazione dell affermato marchio d alta moda reggino di Enza D amico, la presenza in passerella di Laura De Stefano gruppo Davida, Color in Motion, e per la moda bimbi il marchio BRUMS di Giuditta Marino. La partecipazione della make app Elisa Trunfio, agli acconciatori di New Style.

Una e vera propria chermesse che vanta il patrocinio morale della camera nazionale Giovani fashion design, con la presidente Alessandra Giulivo nelle vesti di presentatrice accanto ad Antonio Sapone , e del comune di Reggio Calabria e persino dei riconoscimenti dall UNESCO.

Ospite persino Giuseppe Fata direttamente dalle passerelle internazionali di Parigi e degli Emirati arabi.

Il fior fiore fra l imprenditoria locale oltre all amministrazione Falcomatà a sostegno dell evento, da Carcciolo materiali edili, al noto colorificio Chirico di Gallico, dal marchio Kepas, hai ristoranti la Perla Nera e la braceria Barbecue e molti molti altri.

Gli organizzatori mostrano l enorme sforzo per un evento di tal portata in riva allo stretto un appuntamento che diventa annuale nel suo trinomio di Moda Stile ed Eleganza.