Reggio Calabria – Renzo Arbore apre il Roccella Jazz Festival

La quarantesima edizione del Roccella Jazz Festival non poteva partire meglio: venerdì 21 agosto Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana porteranno il proprio show corale e travolgente al Teatro al Castello.

Nella sua lunga carriera costellata di successi in tutti i format e in tutti i generi Renzo Arbore non ha mai messo da parte il suo amore per il jazz e con questo spirito sarà presente a Roccella: in un’intervista fattagli da RAI3 una decina di anni fa espresse con convinzione il suo apprezzamento per Rumori Mediterranei e la voglia di parteciparvi. Lo farà con un progetto speciale destinato al pubblico del Festival con una band di 15 elementi che ha 28 anni di vita e ha girato da un’estremità all’altra del pianeta: l’Orchestra Italiana ha suonato in santuari come il Madison Square Garden, la Carnegie Hall, la Royal Albert Hall, l’Olympia e la Piazza Rossa di Mosca.

Back To Life, Back To Live: ritorno alla vita, ritorno al concerto, questa la parola d’ordine del 40mo Roccella Jazz Festival, un’edizione di celebrazione dopo il difficile periodo del lockdown. Edizione Extralarge con novità su luoghi e temi, sottolinea il direttore artistico Vincenzo Staiano: “Il RJF del 2020 avrà uno specifico taglio storico-culturale nelle location scelte come sedi dei concerti: il Teatro al Castello di Roccella; l’area di scavi dell’antica Locri Epizefiri; il Museo Archeologico di Monasterace e il Teatro Romano di Marina di Gioiosa. Di grande caratura lo spessore artistico, con un insieme di eccellenze forse unico nella sua storia. Molti i musicisti che proverranno da generi diversi come la canzone d’autore, l’opera, la musica etnica, il rock, il funk e il rap. La XL sarà, quindi, un’edizione speciale in formato “Extra Large” e si presenterà come un concentrato di “musica totale”, con il jazz genere dominante, come nella migliore tradizione del Festival. Saranno 18 i concerti e l’originalità del programma sarà garantita da ben sei produzioni”.

Sabato 22 agosto doppietta tra rock, jazz e canzone d’autore: Message To Love: Wight 70, lo storytelling-concert di Donato Zoppo con la Working Band e Luca Aquino, dedicato ai 50 anni del Festival dell’Isola di Wight. A seguire Cantautrici: Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava.