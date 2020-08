Reggio Calabria – Referendum costituzionale ed elezioni amministrative 20-21 settembre 2020

Il Decreto Legge n.26/2020, che ha introdotto nuove disposizioni per le consultazioni elettorali per l’anno in corso, è stato convertito con Legge 19 giugno 2020, n.59.

In Gazzetta Ufficiale i decreti del Presidente della Repubblica che hanno indetto e stabilito, per domenica 20 e lunedì 21 settembre, lo svolgimento del referendum costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari e le elezioni suppletive per il Senato della Repubblica.

Con D.M. del 15 luglio 2020 sono state fissate, per i medesimi giorni, le prossime elezioni amministrative.

1) – Con D.P.R. del 17 luglio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 luglio n. 180) è stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

2) – Con Decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020 sono state fissate sempre per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali.

Eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 4 ottobre e di lunedì 5 ottobre 2020.

Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, dalle ore 8 del 30º giorno alle ore 12 del 29º giorno antecedenti la data della votazione (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale).

Pertanto, per le elezioni dell’anno 2020, le candidature devono essere presentate dalle ore 8 del 21 agosto alle ore 12 del giorno 22 agosto.

<> Città metropolitana di Reggio Calabria

Nella provincia reggina i 22 Comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative del prossimo Autunno 2020 sono:

Comune – Pop. Leg. ( cens. 2011) – Sindaco in carica o Comm. ◊ Consiglieri spett.

1) – Anoia – 2.246 – DEMARZO Alessandro ◊ 10

2) – Bianco – 4.125 – CANTURI Aldo ◊ 12

3) – Brancaleone (*) – 3.624 – Commissario Prefettizio Dott.ssa Isabella GIUSTO ◊ 12

4) – Bruzzano Zeffirio – 1.211 – CUZZOLA Francesco ◊ 10

5) – Casignana – 773 – CRINO’ Vito Antonio ◊ 10

6) – Cinquefrondi – 6.492 – CONIA Michele ◊ 12

7) – Giffone – 1.946 – CUTRI’ Antonino ◊ 10

8) – Maropati – 1.583 – SILVESTRO Fiorenzo ◊ 10

9) – Melito di Porto Salvo – 11.115 – Commissario Straordinario dott.ssa Anna Aurora COLOSIMO ◊ 16

10) – Molochio – 2.643 – ALESSIO Beniamino ◊ 10

11) – Montebello Ionico – 6.242 – SURACI Ugo ◊ 12

12) – Pazzano – 640 – TAVERNITI Alessandro ◊ 10

13) – Platì (**) – 3.711 – Commissione Straordinaria: Dott. Umberto Pio Antonio CAMPINI; Dott. Antonio GULLI’; Dott. Emiliano CONSOLO. ◊ 12

14) – Polistena – 10.742 – TRIPODI Michele ◊ 16

15) – Reggio Calabria – 180.817 – FALCOMATA’ Giuseppe ◊ 32

16) – Roccaforte del Greco – 550 – PENNA Domenico ◊ 10

17) – Samo – 871 – BRUZZANITI Giovanbattista ◊ 10

18) – San Lorenzo – 2.685 – RUSSO Bernardo ◊ 10

19) – San Roberto (*) – 1.833 – Commissario Pref. Dott.ssa IANNO’ Francesca ◊ 10

20) – Santo Stefano in Aspromonte – 1.247 – MALARA Francesco ◊ 10

21) – Scilla (**) – 5.115 – Commissione Straordinaria: Dott. Samuele DE LUCIA, Dott. Filippo LACAVA, Dott. Antonino COSTA ◊ 12

22) – Taurianova (*) – 15.310 – Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Grazia SURACE ; Sub-Commissari Prefettizi: Dott. Salvatore DEL GIGLIO – D.ssa Domenica SCORDO ◊ 16

<><><>

(*) Rinnovo per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato

(**) Rinnovo per scadenza durata scioglimento ex art. 143 d.lgs. 267/2000