Reggio Calabria – Presentato il nuovo libro “Vivere diversi” della scrittrice Cetty Costa

Qualche sera fa, nella cornice al tramonto, del Lido Pepy’s, si è’ svolta la presentazione del nuovo libro della scrittrice e disegnatrice reggina Cetty Costa, “Vivere di.versi” (Sabbiarossa Edizioni).

Il libro, seconda prova letteraria dell’autrice, fa seguito – a distanza di tre anni – al romanzo “Il mio sesso viola”, molto apprezzato a livello locale e non solo. La serata e’ stata aperta dalla cantautrice reggina Tiziana Serraino, la quale ha eseguito, chitarra e voce, il brano “Sei e ci sei”, di cui ha scritto la musica, mentre il testo è della stessa Cetty Costa (produttrice anche del videoclip), con cui la scrittrice chiudeva il suo primo libro. La presentazione e’ stata moderata dalla giornalista Paola Bottero – editrice della Costa – che ha sapientemente attirato la curiosità dei molti presenti all’evento intervistando l’autrice e spingendola delicatamente ad aprirsi un po’ di più con il suo pubblico. Le voci di Lorenzo Pratico’ e Rosanna Palumbo hanno invece letto egregiamente degli estratti del libro, coinvolgendo ulteriormente il numeroso pubblico. E veniamo al libro stesso, dalla bella copertina con una foto della fotografa Silvia D’anna. Dopo il primo romanzo (semi)autobiografico , stavolta Cetty Costa ha scritto una sorta di inno alla diversità di ogni essere umano, intesa come aspetto di cui arricchirsi e non di cui aver paura. Si tratta di una vera e propria seduta psicanalitica, una terapia di gruppo al cospetto nientemeno che di Sigmund Freud, di nove personaggi realmente esistiti, ognuno dei quali isolato o emarginato dalla società a causa del suo essere “differente” dai canoni consueti: da Mohammed Ali a Mia Martini, da Pierpaolo Pasolini a Alda Merini, da Rita Heyworth ad Anna Frank, da Michel Petrucciani a Veronica Franco, passando addirittura per…Gesù Cristo, ogni personaggio si racconta a Freud e così anche al lettore. L’idea è geniale, e la solitudine che accomuna tutti i personaggi , emarginati a causa delle loro differenti diversità, li rende davvero umani e vicini ad ognuno di noi. Del resto Cetty Costa (autrice anche dei disegni contenuti nel libro) è da sempre portavoce dei diritti di uguaglianza per tutti. Una sensibilità straordinaria che traspare dalle parole – scelte con cura e precisione – dell’autrice di questo libro che alla fine della serata è stato acquistato dalla stragrande maggioranza dei partecipanti all’evento.