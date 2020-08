Reggio Calabria – Occupazione abusiva aggravata, tre persone denunciate

A seguito di tre distinte attività ispettive e di verifica del corretto utilizzo del patrimonio comunale, la polizia locale di Reggio Calabria ha denunciato tre persone per occupazione abusiva aggravata e sottoposto a sequestro due immobili di proprietà dell’ente.

È al vaglio degli operatori la posizione di un ulteriore unità immobiliare. Super lavoro anche del nucleo di polizia ambientale, che nei primi 25 giorni del mese di luglio ultimo scorso ha rinvigorito l’impegno in materia di contrasto all’abbandono di rifiuti. Sono stati infatti 19 i servizi dedicati con 47 infrazioni accertate. Senza sosta anche i servizi di polizia stradale che stanno fronteggiando al meglio le criticita della stagione estiva anche grazie all’ausilio dei sistemi elettronici di controllo delle infrazioni. In questo clima di impegno comune finalizzato al buon andamento dei servizi , nella giornata di oggi le parti sindacali ed il dirigente hanno chiuso di concerto la fase di confronto relativa al nuovo regime orario del servizio operativo. Segno inequivocabile di una cristallina e leale gestione delle dinamiche lavorative, per il quale il dirigente intende ringraziare tutti i rappresentanti dei lavoratori intervenuti che hanno dimostrato un altissimo senso di responsabilità.