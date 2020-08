Reggio Calabria, nuovo finanziamento relativo alla realizzazione di interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni

Un nuovo finanziamento relativo alla realizzazione di interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni. L’ Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera:”Sono misure atte a dare un ulteriore aiuto al rafforzamento dei servizi previsti per i centri estivi per i minori”.

È stato stanziato dal settore Welfare del Comune di Reggio Calabria un finanziamento diretto a potenziare i centri estivi diurni, già avviati sul territorio, destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 per un importo pari ad €. 590.179,21. “La misura -afferma l’ Assessore al Welfare Lucia Anita Nucera- prevede un contributo economico che potrà essere erogato a conclusione delle attività ed a rendicontazione da parte dei soggetti gestori dei centri estivi, contribuendo a sostenere i costi di gestione con un contributo economico. Inoltre le misure, permettono un abbattimento delle rette di frequenza applicate in un’ottica di sostegno indiretto alle famiglie con l’obiettivo di ampliamento e diversificazione dell’offerta, favorire al contempo la conciliazione di tempi di vita-tempi di lavoro e favorire esperienze educative e di socializzazione per bambini e ragazzi, rese ancora più necessarie dopo un lungo periodo di sospensione delle attività scolastiche”. Possono presentare domanda di adesione i soggetti gestori che, alla data di pubblicazione dell’ Avviso, abbiano già trasmesso al Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria la comunicazione delle attività ludico-ricreative da realizzare nel territorio comunale ed in possesso di un progetto organizzativo per la prevenzione del rischio COVID-19 compilato in ogni sua parte. “Stiamo continuando a lavorare- prosegue Lucia Anita Nucera- al fine di garantire tutti gli interventi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione ed implementarli al massimo. Nello specifico, la misura consentirà di dare un ulteriore aiuto economico -conclude l’Assesore Lucia Nucera- ai centri estivi per l’accoglienza e l’integrazione dei minori al fine di garantire per loro luoghi di socializzazione e di sviluppo nel rispetto delle misure di sicurezza”.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC allindirizzo: servizi_sociali@pec.reggiocal.it .