Reggio Calabria, Nucera: “Buoni spesa, ancora aperti termini per presentazione domande”

L’ Assessore alle politiche sociali del comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera comunica che sono ancora aperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli esercenti che potranno accettare i “buoni spesa”. Gli stessi, infatti, saranno spendibili negli esercizi commerciali e farmacie/parafarmacie aderenti alla procedura di evidenza pubblica del comune di Reggio Calabria.

“Le istanze dovranno pervenire entro il prossimo 4 settembre. Invito tutti gli esercenti-dichiara Lucia Anita Nucera- che già durante il periodo dell’emergenza sanitaria hanno dimostrato grande disponibilità e generosità a farsi avanti. I “buoni spesa” sono una misura di solidarietà importante a sostegno di tanti nuclei familiari in difficoltà. Il settore politiche sociali individuerà i nuclei in stato di bisogno dando priorità agli individui e ai nuclei in difficoltà, anche temporanea, che non abbiano percepito nessuna misura di sostegno legata all’emergenza sanitaria. È necessario dare riscontro il prima possibile ai tanti soggetti che sono in attesa di un aiuto concreto. Per questo -conclude Lucia Anita Nucera- mi rivolgo a tutti gli esercenti che volessero partecipare e confido nel gran cuore che Reggio Calabria ha saputo sempre dimostrare”.