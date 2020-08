Reggio Calabria – Musella: “Una città abbandonata e piena di rifiuti”

Reggio Calabria, una città abbandonata, dove i diritti registrano il silenzio assordante delle istituzioni”.

Lo afferma Adriana Musella che in una nota stampa continua: “Il Comune ha chiesto al #prefetto l’intervento dell’esercito ma la richiesta e’ rimasta inevasa.

Intanto I rifiuti invadono la città. In alcune zone come via Lupardini, siamo al terzo mese di mancata raccolta. Le montagne create dagli accumuli raggiungono il primo piano dei palazzi. Denunciamo sul problema, l’assoluta assenza delle istituzioni, magistrstura compresa, l’inerzia delle autorita’ preposte e l’incredibile silenzio della prefettura. Troviamo cio’ che accade davvero irrispettoso ed umiliante non solo nei riguardi della cittadinanza ma della vita che da queste parti sembra procedere fuori dalle regole basilari di civiltà”.