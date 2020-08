Reggio Calabria – Klaus Davi accoglie le proposte del circolo culturale “L’Agorà”

Il candidato sindaco di Reggio Calabria Klaus Davi ha accolto con entusiasmo la possibilità di inserire nel proprio programma politico le due proposte avanzate dal circolo culturale “L’Agorà”; queste le sue parole: «Accolgo con estrema positività gli spunti culturali offerti dagli amici dell’Associazione culturale Agorà, i quali vanno a tessere il fil rouge dei punti inseriti nel nostro programma interessato al confronto tra i diversi popoli, inteso come arricchimento culturale poichè la contaminazione tra diverse culture porta a un “nuovo umanesimo” che è uno dei punti di forza del mio programma elettorale: “Reggio città aperta e inclusiva”.

A tal proposito, la prima disamina riguarderà il gemellaggio con la città di Budapest, che ospitò gli antichi Aschenazi, proprio come avvenne per la nostra città, creando appunto una continuazione culturale con i prossimi gemellaggi che riguarderanno le città di Barcellona e Tel Aviv o, ancora, con il ritorno della Bibbia ebraica nella nostra città. La seconda proposta riguarderà la possibilità di permettere a un prezioso manufatto come la Persefone di Locri, attualmente esposta nel polo museale di Berlino dai primi anni del ‘900, di poter tornare nelle città di Reggio e Locri, così da permettere a tutti di poterla ammirare. Pertanto non posso far altro che ringraziare l’Associazione Agorà, che crede in una reale e possibile rinascita culturale e sociale della città».