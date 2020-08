Reggio Calabria – Il Salotto dei poeti presenta l’evento “C’È tanto da fare per non tradire il mare”

Sabato 2 e Domenica 2 Agosto IL SALOTTO DEI POETI “La Rosa del Pozzo” si fa promotrice coadiuvata dal Patrocinio della Regione e del Comune di Reggio Calabria dell’evento “C’È tanto da fare per non tradire il mare”.

Una kermesse variegata di artista uniti per un obiettivo comune utile per sensibilizzare la cittadinanza verso il rispetto e la cura del nostro mare e delle sue coste.

Sabato 1 alle ore 16 l’evento avrà inizio con la messa in opera di un Murales da parte di Krish e di poesie di strada di Mathias in via Vallelunga a Catona , l’evento proseguirà con l’inaugurazione del Giardino della Poesia presso la Fattoria Urbana.

Il dr Antonino Santisi, presidente dell’Associazione sottolinea quanto puo essere utile la Cultura in questa società, in quanto essa è l’unico sistema che possa veramente raggiungere il cuore di tutti in particolar modo chi ha voglia e volontà di preservare il nostro territorio.

Musica, poesia, pittura espressioni diverse che parlano un ‘unica lingua cosi come lo dimostreranno i Raku, messaggi universali, che Mathias esporrà presso un albero all’interno della Fattoria