Reggio Calabria: il 5 agosto a Catonateatro in scena “Un angelo per custode”

Dopo la magica serata che ha percorso in musica la storia del nostro Novecento, irrompe il 5 agosto a Catonateatro la comicità con una prima nazionale ed un testo inedito, Un Angelo per Custode, scritto da Biagio Izzo che in scena con l’ormai inseparabile artista, Mario Porfito, regalerà al pubblico dei momenti divisi tra il divertimento e la fantasia.

C’è un tempo indefinito, prima della morte, nel quale si fanno i conti con la vita vissuta.

In quello spazio non identificato, Biagio, vittima di un incidente col suo scooter, incontra il suo Angelo custode e cerca in tutti i modi di rinviare il suo passaggio all’altro mondo.

Per accedere all’eternità bisogna avere requisiti etici e morali di cui Biagio non sembra essere in possesso.

Ma forse, neanche il suo Angelo è pronto per un compito così difficile, e, dopo averlo conosciuto a fondo, lo ritiene “impresentabile”.

Dovrà trovare per lui una collocazione alternativa nell’attesa del suo riscatto.

Si rammenta a tutti i partecipanti di rispettare alcune regole di comportamento per permettere lo svolgimento delle serate in piena sicurezza: