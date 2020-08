Reggio Calabria, Falcomatà: “Gesto vile incendio pizzeria Don Carlos”

Ci vado a prendere la pizza fatta da Ciccio almeno una volta a settimana, in questo periodo un po’ meno in realtà.

Ci vado a mangiare il panino, sempre, martedì di festa di Madonna. E’ quanto scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

Sono cresciuto in quelle vie perché mio padre mi portava a giocare al Loreto, la mia prima squadra, di cui Nino era il vice presidente.

L’altro giorno, uscito dall’Atam, sono passato da lì e Nicola mi ha raccontato quanto era accaduto.

L’incendio alla pizzeria Don Carlos è un gesto vile che tutta la nostra città deve fortemente condannare schierandosi a fianco di imprenditori onesti che resistono, tra mille difficoltà, nella nostra città.

Non si molla di un millimetro!