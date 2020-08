Reggio Calabria – Crolla la strada a Sala di Mosorrofa

Di seguito la nota diffusa da Demetrio Giordano Partito Repubblicano Italiano Segreterio Sez. “R.Sardiello” – Reggio Calabria –

SUPERFICIALITÀ, LASSISMO, INEFFICIENZA. Queste sono le parole che mi vengono in mente quando penso all’amministrazione Falcomatà.

Pochi minuti fa, sciaguratamente, si è avverato quanto paventato da tempo dagli abitanti di Sala e Mosorrofa: a seguito del passaggio dell’autobus di linea, un tratto di strada è crollato nel vuoto.

Il tratto, unico accesso diretto per Mosorrofa, è stato più e più volte segnalato a questa amministrazione sia dal sottoscritto che dalla cittadinanza. In particolare, Nel 2014 il problema è stato posto dai Repubblicani nel libro-denuncia “La grande Reggio”, come zona pericolante ed a forte rischio idrogeologico, consegnato personalmente a Falcomatà. Il 31 ottobre 2015 a seguito di un alluvione, è stato nuovamente segnalato dal sottoscritto l’aggravarsi della situazione ma, vuoi per mancanza di fondi che d’interesse, si è preferito agire in altre zone forse ritenute politicamente più interessanti per quest’amministrazione. Infine, con il nascere della società Castore SPL, è statareclamata la messa in sicurezza (quanto meno!).

Abbiamo chiesto sommessamente, come si dovrebbe fare in una società “normale”. Abbiamo alzato la voce, ma a poco è servito. È giunto ora il momento di urlare! Non è ammissibile che per la superficialità di questi finti amministratori si rischi una catastrofe gratuita, non si può essere lassisti quando c’è in gioco la vita delle persone! Quante persone trasporta un autobus? E se questo fosse caduto nel dirupo? Fortunatamente, nessuno è uscito ferito dalla situazione.

Ci auguriamo che, quantomeno, qualcun dotato di buon senso agisca prima di subito per ripristinare (e non la semplice “messa” in sicurezza) il tratto di strada, evitando l’isolamento di un intera frazione. Se questa è l’intenzione, saremo noi cittadini ad arrivare a Palazzo San Giorgio.

Demetrio Giordano

Partito Repubblicano Italiano

Segreterio Sez. “R.Sardiello” – Reggio Calabria