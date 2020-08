Reggio Calabria – Convocato oggi il Consiglio Metropolitano

Previa convocazione della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio metropolitano è convocato, in sessione ordinaria, per venerdì 7 agosto 2020, con inizio alle ore 10,00 e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Proposta n. 37 del 29.06.2020- Proposta delibera variazione di bilancio. Ratifica DSM 46/2020. Proposta n. 44 del 13.07.2020- Adozione rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2019 Proposta n. 39 del 01.07.2020- Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 – “Integrazione indennità di esproprio per il progetto per la valorizzazione dell’Area Archeologica di Taureana di Palmi” Proposta n. 43 del 7.7.2020- Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) D.Lgs n.. 267/2000 – Sentenze esecutive; Interpellanza Consiglieri Demetrio Marino e Luigi Dattola prot. n. 29419/2020 – Misure urgenti per la ripartenza delle scuole. Proposta n.49 del 27.07.2020 – Approvazione del Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 ed Elenco Annuale 2020. Proposta n. 52 del 31 luglio 2020 – ATO Reggio Calabria. Presa d’atto della proroga contratto con Ecocall Spa per il trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani presso l’impianto di Vazzano (VV) Proposta n.53 del 5 agosto.2020 – Diverso utilizzo di quota parte dell’avanzo vincolato presunto 2019 e approvazione convenzione con gli istituti scolastici.

La seduta del Consiglio verrà trasmessa integralmente sul canale Youtube della Città Metropolitana di Reggio Calabria al seguente indirizzo:

https://bit.ly/2WYHkpz