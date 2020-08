Reggio Calabria – Catonateatro chiude con “Sbalzi d’amore” di Simona Molinari

Ultimo appuntamento per la XXXV° edizione di Catonateatro con una grande interprete e cantautrice in grado di muoversi tra diversi generi musicali con eleganza e stile: Simona Molinari.

Il concerto toccherà le corde più care all’artista, le cui sonorità coinvolgeranno il pubblico attraverso brani resi immortali da grandi signore del blues come Nina Simone, Aretha Franklin, Amy Winehouse, assieme ai grandi successi della sua carriera, «Egocentrica», «La Felicità», «Dr. Jekyll Mr. Hyde».

Il suo curriculum vanta prestigiose collaborazioni con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto, Roy Paci e Danny Diaz. Si è esibita al «Blue Note» di New York e Tokyo, al «Teatro Estrada» di Mosca, al «Grappa’s Cellar» di Hong Kong, al «Brown Sugar» di Shanghai, oltre che a «Umbria Jazz» e al «Wind Music Award». Il «Premio Mogol», il «Premio Carosone», il «Premio Musicultura» e il «Premio Tenco». Diverse le sue partecipazioni a trasmissioni Rai di successo quali Sogno e son desto di Massimo Ranieri, Viva Raiplay! con Fiorello, Celebration, Una storia da cantare con Enrico Ruggieri e tante altre. La sua prima notorietà la raggiunge con la hit «In cerca di te» e con le tre partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2009 con il brano «Egocentrica», nel 2013 con «La Felicità», in duo con il musicista newyorkese Peter Cincotti e nel 2020 calca il palcoscenico dell’Ariston come ospite affiancando Raphael Gualazzi in un omaggio a Mina.

In “Sbalzi d’amore in tour” Simona Molinari racconterà la sua evoluzione di donna e artista nei confronti di questo amore che da sempre considera il motore della sua anima!