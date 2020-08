Reggio Calabria – ATAM: riparte il car sharing in tutta sicurezza

Da domani 5 agosto 2020, anche il Car Sharing C’ENTRO “riparte”, e lo fa in tutta sicurezza, con le dovute cautele e gli accorgimenti necessari a tutelare la salute dei suoi clienti e dei suoi dipendenti.

Il servizio, gestito in collaborazione da ATAM e la Città Metropolitana, sarà oggetto di un rigido protocollo d’igienizzazione e sanificazione, in cui nulla viene lasciato al caso: ecco come C’ENTRO rimette in moto la sua flotta di auto a noleggio

Per potere viaggiare in sicurezza sono state analizzate tutte le fasi del noleggio e sono stati implementati e migliorati tutti i processi di igienizzazione e pulizia: ampliamento dei sistemi di sanificazione e lavaggio delle auto internamente ed esternamente, gel antibatterici e guanti a disposizione dei clienti all’interno dell’abitacolo per disinfettare le parti comuni.

A chi si rivolge C’ENTRO Car Sharing? A cittadini, persone di passaggio, pendolari e turisti che non hanno una macchina ma hanno bisogno di spostarsi. Chi ha necessità della vettura subito accede al servizio Free Floating: visualizza sulla mappa le vetture disponibili, ne prende una “al volo” e parte.

Inoltre per questa ripartenza ATAM e la Città Metropolitana hanno iniziato a sottoscrivere degli accordi con vari comuni limitrofi a quello di Reggio. Villa San Giovanni, è il primo ad aver aderito e molti altri sono in dirittura d’arrivo, questo permetterà a turisti e non di conoscere le bellezze della nostra terra, potendosi spostare tra vari comuni, personalizzando gli spostamenti.

Questo tipo di accordo tornerà sicuramente utile anche ai cittadini, che potranno, così, spostarsi tra i vari comuni senza problemi di mezzi di trasporto o di orari.

C’ENTRO passa da servizio di mobilità urbana ad extraurbana, semplice da usare, comodo, economico ed anche ecosostenibile che permette a tutti di avere i vantaggi di un’auto senza possederla.

Chi noleggia un’auto C’ENTRO è tranquillo e può viaggiare senza alcun rischio per la sua salute grazie ad una maggiore igienizzazione e pulizia interna ed esterna delle auto.

Scopri di più all’indirizzo: http://www.atam.rc.it/carsharing/carsharing-iscrizione.html