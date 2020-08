Reggio Calabria – Anche da Milano in campo per l’Aeroporto dello Stretto

Si chiama ‘Difendiamo l’aeroporto dello Stretto da Milano’ il Comitato costituitosi ufficialmente nei giorni scorsi con l’obiettivo di rilancio, anche a distanza, del ‘Tito Minniti’.

Il gruppo è formato da residenti a Milano ed in altre zone della Lombardia ed alla carica di rappresentante è stato eletto, all’unanimità dal direttivo, il reggino Alessandro Panuccio. Tra gli iscritti al Comitato ci sono anche cittadini originari di Messina, a significare che le sorti dello scalo aeroportuale stanno a cuore anche ai dirimpettai d’oltre Stretto.

Il Comitato conta altresì migliaia di sostenitori sul social network, con un gruppo ed una pagina appositamente dedicata. Il presidente Panuccio sottolinea che “i punti su cui faremo battaglia sono ben precisi, intanto l’aumento dei voli da e per Reggio, oltre ad una scelta di orario comoda per l’utenza e, chiaramente la diminuzione delle tariffe. Quello che vogliamo far capire – sottolineano dal Comitato – è che c’è un’utenza che vive a Milano ed in Lombardia e che al pari di chi vive nelle province di Reggio e Messina è ben determinata e si vuole battere e si batterà per affermare il diritto sacrosanto alla mobilità. Si tratta di un vero e proprio esercito di cittadini che, se avesse la possibilità, tornerebbe con più frequenza nei luoghi d’infanzia e in quelli dei propri cari”.