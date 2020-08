Reggio Calabria – All’arena Neri, domani sera lo spettacolo “Di nuovo insieme”

Domani sera nella splendida cornice dell’arena “Neri” di Catonateatro in scena “Di nuovo insieme” con Enrico Guarneri, Salvo La Rosa, Vincenzo Volo e Nadia De Luca per la regia Antonello Capodici.

Uno spettacolo comico, leggero, ironico, irriverente sul mondo dello “show-biz” nostrano, sui suoi “tic” e le sue piccole grandi ipocrisie.

Si ricompone la “mitica” coppia televisiva di qualche anno fa : Guarneri & La Rosa, in un “format” nuovo e divertente, appositamente destinato ai palcoscenici teatrali, siciliani e non. Il signor E. – acclarato interprete della scena nazionale – è riuscito (finalmente!) ad accaparrarsi il tanto agognato patrocinio della Comunità Europea; e, con esso, il fondamentale contributo economico per la produzione dello spettacolo “della vita”.

Tutto va al meglio, per il Nostro ed i suoi ruspanti compagni di scena; manca solo un ultimo passo, prima di mettere tutto “nero su bianco” (così almeno dice l’Onorevole che ha fatto da sponsor) : è questo “piccolo passo” è il coinvolgimento, nel progetto, di un artista assai gradito all’Onorevole medesimo. Come si vede, semplicemente un “piccolo particolare”; soprattutto se calato nella realtà italiana, tutta fatta a base di “amici degli amici”. Senonchè, il “piccolo particolare”, l’ultimo passettino, l’artista d a coinvolgere “obtorto collo”, altri non che … S., notissimo personaggio televisivo e probabile “nome in ditta” di sicura chiamata.

Fra equivoci, scambi di battute al vetriolo, “gags” classiche e pagine sparse di grande teatro popolare, si dipana una commedia in guisa di “performance”, di una “performance” scritta come una commedia. Citazioni, appuntamenti comici, follie “slapstyck”, momenti di pura commozione che raccontano, in chiave umoristica e grottesca, le fortune e le avventure di due grandi protagonisti di palco e televisione.