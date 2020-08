Reggio Calabria – Al MArRC, ancora pochi posti disponibili per prenotare la visita in agosto

Restano ancora pochi posti disponibili prima di registrare il “tutto esaurito” per poter visitare nel mese di agosto il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. È già completo il calendario degli ingressi programmati fino a ferragosto.

La prenotazione è obbligatoria, telefonando al numero di telefono: 320.7176148, o al nuovo numero 320.7620091.

È stato temporaneamente sospeso, per questo mese, il servizio di prenotazione online.

Le norme governative e regionali di prevenzione dalla diffusione e dal contagio da COVID-2019 (Coronavirus) hanno imposto le nuove regole di prenotazione obbligatoria e le limitazioni agli ingressi, in forma contingentata, per gruppi composti da massimo 10 persone, scaglionati in turni di visita ogni 15 minuti. Le misure di sicurezza nel rispetto di un protocollo condiviso comportano l’impossibilità di soddisfare tutti coloro che desidererebbero potere ammirare i Bronzi di Riace, protagonisti assoluti del ricco patrimonio archeologico e culturale calabrese, insieme ai Bronzi di Porticello e agli altri “tesori” della collezione museale.

I giorni di apertura ordinaria del MArRC al pubblico sono dal martedì alla domenica. Ma proprio per venire incontro alle numerose richieste dei tanti “ammiratori” e dare a tutti una maggiore opportunità, la Direzione ha scelto di aprire il Museo alle visite in via straordinaria anche i prossimi lunedì 17 e 24 agosto, il mese che registra la massima affluenza e il più elevato numero di richieste nell’arco dell’anno.