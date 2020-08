Radio Roccella Rock Contest Festival III Edizione, una formula vincente che ha conquistato ed entusiasmato il pubblico

Lo scorso lunedì, 10 agosto, l’Anfiteatro al Castello di Roccella Jonica (RC), ha ospitato la III Edizione del Rock Contest Festival nella forma di una Special Edition Summer 2020, organizzata da Radio Roccella e fortemente voluta dal suo presidente, Massimo Logozzo, per la direzione artistica di Manuela Cricelli e di Ilario Ierace, con il patrocinio del Comune della cittadina ed in collaborazione con Tana Studio Records.

Si è dunque rilevata vincente l’idea di salvaguardare la già programmata edizione 2020, prevista inizialmente in un’inedita forma itinerante che avrebbe dovuto coinvolgere diversi paesi della Locride, nonché l’esibizione di varie band, ma rimasta ferma causa il dilagare della nota emergenza sanitaria, puntando allora sull’esibizione di due gruppi a far da apripista al super ospite Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla, fondatore, insieme a Gaetano Curreri, degli Stadio e che ha collaborato, fra gli altri, con Vasco Rossi, Ron, Eugenio Finardi e Loredana Bertè.Il pubblico infatti, ricordiamo che l’ingresso, gratuito, si è svolto nel rispetto delle norme anti Covid, ha risposto con entusiasmo alle esibizioni che si sono susseguite sul palco, nell’ambito di una serata, condotta brillantemente da Manuela Cricelli, dedicata ad un amico e socio di Radio Roccella,Giuseppe Russo, noto come Peppe Remix, scomparso qualche anno addietro e in cui memoria è stata consegnata una targa ricordo alla sorella, Raffaella, per mano del presidente dell’emittente roccellese, Massimo Logozzo. La serata è stata inaugurata dall’esibizione della band rosarneseSavant cui ha fatto seguito quella dei Lost Reality da Crotone, fra sonorità rock coinvolgenti e testi intriganti. Ad entrambe le band è stata conferita una targa ricordo, ai Savantè stata consegnata da Domenico Cartolano, Consigliere del Comune di Roccella con delega allo Sport, ai Lost Reality da Pino Gemelli, responsabile programmazione di Radio Roccella. Eguale riconoscimento è stato conferito dal direttore artistico del Rock Contest Festival, Ilario Ierace, a Ricky Portera. Il celebre chitarrista, accompagnato da Claudio Romano (batteria) e Pippo Matino (basso), ha offerto un’esecuzione travolgente di varie cover, straniere ed italiane (particolarmente riuscita quella di Vita, brano di Mario Lavezzi e Mogol contenuto nell’album Dalla/Morandi, 1988, RCA/Pressing), facendo sì che nel concludersi della serata si stagliasse nitida la missione propria di Radio Roccella fin dal suo esordio, la condivisione della musica quale forza creativa e traino culturale per il territorio, restando sempre a fianco del pubblico.