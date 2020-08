Ponte sullo Stretto, Sofo (Lega): “Conte non prenda in giro il Sud e pretenda da UE la realizzazione del Ten-T”

“Conte e i suoi ministri continuano a fare sparate sul Ponte sullo Stretto per millantare un progetto di sviluppo del Sud che non esiste. Ma i meridionali sono stremati da decenni di abbandono e ne hanno abbastanza di prese in giro. Invece che farci lezioni di ingegneria su tunnel e ponti, Conte spieghi ai calabresi e ai siciliani come intende finanziare e realizzare questa opera fondamentale. La verità è che, se il Governo vuol fare sul serio, deve andare a Bruxelles e pretendere dall’UE il ricollocamento di risorse buttate in programmi inutili per investirle nella realizzazione del tratto italiano del TEN-T. Solo così il Sud può arrivare ad avere autostrade, alta velocità e il Ponte sullo Stretto.”

Così l’eurodeputato della Lega Vincenzo Sofo ha commentato le dichiarazioni del Premier sull’ipotesi di un tunnel che colleghi Reggio Calabria a Messina.