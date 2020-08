Polistena (Rc) – Performance teatrale della Comunità Monti

“Il verso che i colori prendono quando sono sognati”, è questo il titolo della performance teatrale organizzata dalla Comunità Luigi Monti di Polistena e dal Gruppo Giaramè.

L’evento, che si terrà giorno 28 agosto, alle ore 21.30, presso l’Anfiteatro Comunale di Polistena, è a cura di Angelo Siciliano.

Lo stesso Siciliano ha sottolineato come lo spettacolo si basa su “fatti realmente vissuti in Comunità nel corso degli anni, intrecciati con richiami all’insegnamento di Padre Monti”.

“Il tema grande che abbraccia l’intera narrazione – ha detto il curatore della performance – è quello dell’inclusione, vale a dire lo sforzo, l’opera e l’impegno costante affinché ogni ragazzo possa esprimere le proprie potenzialità e realizzare se stesso pienamente”.

Lo spettacolo è l’esito di una lunga attività laboratoriale all’interno della quale tutti i partecipanti si sono messi in gioco con la loro creatività e la loro disponibilità a cooperare sia per la preparazione che nella scena, dove lo spettacolo attua e valorizza una marcata dimensione comunitaria.

“Dobbiamo sottolineare – ha detto il direttore della Comunità Fratel Stefano Caria ” quanto sia importante tutto questo lavoro nel periodo post lockdown per aiutare i ragazzi e anche noi adulti ad elaborare in parte tutte le ferite della pandemia”.