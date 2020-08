Pizzimenti: “Minicuci con le sue qualità e competenze, da Sindaco, farà rinascere la Città”

<<Esprimiamo viva soddisfazione per la prestigiosa candidatura a Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Avv. Antonino Minicuci, stimato professionista, di riconosciute capacità professionali, e conclamata esperienza, candidato per la coalizione di Centro-Destra (Forza Italia, Fratelli D’Italia e Lega)>>. È quanto dichiara con una nota stampa, il Presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”, Nuccio Pizzimenti, che aggiunge: – <<L’Avv. Antonino Minicuci è noto per aver ben lavorato nella nostra Città, lasciando in tutti un ottimo ricordo da Segretario Generale della Provincia di Reggio Calabria, guidata dal Presidente Giuseppe Raffa nel 2011, ruolo a cui lo ha voluto e candidato magistralmente l’On. Nino Foti, che, a quel tempo, ricopriva anche l’incarico di Coordinatore Provinciale di Forza Italia.

Mi piace sottolineare e ricordare, di aver avuto personalmente modo di condividere un eccezionale percorso politico-amministrativo alla Provincia di Reggio con l’Avv. Minicuci per più di 5 anni: uomo pacato e di indiscusse doti umane ed amministrative, dotato di un alto senso del dovere>>. Nuccio Pizzimenti, già Presidente del Gruppo Consiliare di Forza Italia al Primo Municipio “Centro Storico” del Comune di Reggio Calabria e responsabile della Comunicazione e Segretario Organizzativo del partito del Presidente Berlusconi al Comune di Reggio Calabria, evidenzia una estrema sintesi del lungo e prestigioso curriculum vitae del candidato-Sindaco di Reggio Calabria: – <<Antonino Minicuci, classe 54, nato a Melito Porto Salvo, Maturità Classica, Laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche, Giudice Tributario della Commissione Regionale Liguria, ha al suo attivo diversi e notevoli incarichi amministrativi negli Enti Locali sia come Segretario Comunale, che come Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia tra Massa Carrara, Ascoli Piceno e Reggio Calabria, dove ha ricoperto l’incarico di Segretario-Direttore Generale della Provincia, come dicevamo, dal: 1/09/2011. Successivamente ha prestato servizio presso la Prefettura di Catanzaro, dal 15/5/2017 al 31/1/2018, provenendo prima dal Comune di Melito Porto Salvo, dove, dal: 1/02/74 al: 1/03/78, ha svolto vari incarichi, per poi “approdare” al Comune di Legnano con l’incarico di Vice Segretario Vicario dal: 3/02/86 al: 10/10/86. L’ultimo incarico in ordine di tempo è stato quello di Direttore Generale del Comune di Genova, ricoperto dal: 1/10/2018 al: 31/03/2020, dove ha dato un notevole e proficuo impulso alla ricostruzione del “Ponte Morandi”. Siamo felici, orgogliosi, fiduciosi e convinti delle straordinarie doti di Antonino Minicuci, che sarà un buon Sindaco, di cui oggi più che mai, Reggio Calabria ha bisogno, considerata la nota e catastrofica gestione amministrativa del giovane SIndaco uscente, Giuseppe Falcomatà>>. Conclude Nuccio Pizzimenti.