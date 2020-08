Onorevole Rosato in città per Italia Viva: “Abbiamo bisogno di sindaci come Falcomatà”

Inaugurata nella giornata di ieri la sede di Italia Viva in via Diomede Marvasi n. 5/7, luogo di incontro e di confronto del nuovo partito a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Falcomatà.

È stata l’occasione per presentare la lista di Italia Viva alle Amministrative di Reggio Calabria, 32 i candidati tra professionisti, imprenditori e parti sociali alla carica di consigliere comunale.

Alla conferenza stampa di presentazione è intervenuto l’onorevole Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva e vice Presidente della Camera dei Deputati. Presente anche il senatore Ernesto Magorno.

– Interventi –

Coordinatore cittadino Antonino Nucera, entusiasta della nascita di Italia Viva a Reggio Calabria.

Italia Viva dovrà essere la bandiera di civiltà di Reggio Calabria, dovrà costituire un punto di riferimento per la città e per la Calabria. Con Italia Viva tracceremo una linea di libertà e di forza.

Sindaco in carica Giuseppe Falcomatà.

Dietro la presentazione della lista c’è un grandissimo lavoro, un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a far nascere un nuovo partito nel nostro territorio.

Presentiamo una lista che non è un elenco del telefono, dietro questa lista ci sono storie di persone che vogliono essere protagoniste del cambiamento. Nessuno può conoscere meglio di noi l’amore per la nostra città. È importante la continuità e vogliamo avere la possibilità di poter giocare il secondo tempo. Abbiamo alle spalle sei anni di lavoro e sacrifici, siamo pronti a lasciarci dietro un debito e ripartire da zero grazie all’impegno che il Governo ha mantenuto. Non saremo mai contro qualcuno, tutti vogliono mandare a casa Falcomatà senza avere un programma. Noi mettiamo in campo con grande umiltà la nostra esperienza per cercare di migliorare i nostri errori, ogni singolo voto contribuirà a farci vincere e vogliamo chiudere questa partita subito.

Onorevole Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva e vice Presidente della Camera dei Deputati.

Avete lavorato davvero intensamente, siate stati veramente bravi. Complimenti al coordinatore Antonino Nucera che ha costruito questa lista senza candidarsi.

Il ruolo del sindaco è il più complicato che c’è in politica. I parlamentari hanno la vita più semplice, al sindaco invece vanno a bussare a casa quando non funziona qualsiasi cosa e si va a chiedere aiuto e sostegno.

Siamo orgogliosi di presentare Italia Viva qui a Reggio dove c’è un grande amico come Giuseppe, una persona che stimiamo tantissimo per il lavoro svolto. Abbiamo davvero percepito il lavoro straordinario svolto per evitare il dissesto di questa città.

I 200 milioni di euro nel decreto di Agosto sono stati ottenuti grazie all’impegno del sindaco che ha fatto valere le sue ragioni per il bene della città. È stata la sua grande vittoria, la vittoria di Giuseppe.

Salvini è stato sempre abituato a chiedere voti e non a risolvere i problemi. Chiedere voti per altri giochetti, ma il gioco del risiko non ha mai portato a nulla.

Italia Viva è un partito che scende in campo, stiamo costruendo un partito e gli stiamo dando un’identità. Non ci sono liste civiche finte, dovrà essere un anello di congiunzione per la città di Reggio Calabria.

È un momento storico difficile, c’è grande crisi, arriveranno tanti soldi e dovranno essere spesi bene.

Abbiamo bisogno di sindaci che si mettano a disposizione della città, sindaci come Giuseppe.

Lista dei 32 Candidati di Italia Viva:

Arduca Teresa Vincenza

Artuso Antonio

Bagnato Domenica Maria

Borrello Maurizio

Brunetti Paolo

Chiriatti Lidia Deborah

Costantino Valeria

D’agostino Giovanna

De Stefano Irene

Douraibi Naima

Gatto Ilenia

laria Lorenzo

Irtolo Antonella

Latella Giovanni

Libri Gabriele

Manglaviti Pietro detto Piero

Marafioti Italia Daniela

Morello Annalisa

Novarro Deborah

Papandrea Caterina

Paviglianiti Simone

Pellicano’ Alessia

Politi Sonia

Quartullo Pasquale

Rito Giuseppina

Romeo Antonino

Settembre Michela

Spano’ Francesco

Spinella Pasquale Danilo

Surace Vincenzo

Tramontana Giovanni detto Gianni