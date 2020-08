Occhipinti aderisce a Fdi. «Con Minicuci sindaco daremo una nuova speranza alla Città»

«Sono molto soddisfatto e orgoglioso di poter annunciare la mia adesione a Fratelli d’Italia, partito con il quale sarò candidato alla prossima competizione elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, appuntamento fondamentale per il futuro della Città».

A sostenerlo è Riccardo Occhipinti che si prepara, dunque, ad una nuova sfida politica e amministrativa.

«Dopo le elezioni regionali sono state diverse le forze politiche che mi hanno proposto di aderire al loro progetto e voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me, manifestandomi stima e affetto. Dopo il confronto con il commissario provinciale di Fdi Denis Nesci, però, la mia decisione è stata chiara e senza alcun dubbio di sorta. Il partito di Giorgia Meloni – prosegue Occhipinti – è in forte crescita sul territorio nazionale, ma anche su quello calabrese e reggino. Una crescita dovuta ad un progetto politico convincente e sempre volto a tutelare gli interessi dei cittadini e non delle lobby economiche. A Reggio poi Nesci sta procedendo ad una radicale riorganizzazione della struttura a tutti i livelli che, sono certo, porterà sicuramente a risultati importanti».

«Tutti motivi – ha detto ancora Riccardo Occhipinti – che mi hanno convinto a correre come candidato della lista Fdi alle comunali del 20 e 21 settembre sostenendo la candidatura a sindaco di Antonino Minicuci che, grazie alla sua esperienza e alle sue competenze, riuscirà a risollevare le sorti della Città che l’Amministrazione Falcomatà ha portato sull’orlo del baratro».

Riccardo Occhipinti

Candidato Fdi Reggio Calabria