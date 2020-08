Nave migranti, Santelli: “il nostro grido d’allarme ha trovato risposta”

La conferma è arrivata via PEC dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dall’Interno, Michele di Bari: “l’impresa Grandi Navi Veloci si è aggiudicata il servizio di noleggio di unità navali per l’assistenza alloggiativa logistica e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo e, entro 24 ore da ieri, dovrà condurre la motonave “GNV Aurelia” nel porto di Gioia Tauro”.

Il presidente Santelli, dopo i primi migranti sbarcati in Calabria, aveva richiesto con determinazione al Governo una nave per la quarantena dei soggetti positivi al Covid-19.

“Il nostro grido d’allarme ha trovato risposta positiva nel Governo – evidenzia il presidente Santelli – pur se l’emergenza ancora grave e preoccupante richiede il massimo della vigilanza da parte degli organi preposti. Questa è l’unica soluzione che consentirà di evitare gravi pericoli per la salute della popolazione calabrese”.