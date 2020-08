Nasce per iniziativa del regista Santo Pennestrì Essere Liberi LAB

Nasce grazie all’iniziativa del regista Santo Pennestrì in collaborazione con Hawk Tv,Hawk Film,Lazzaro Film Festival e Conversazioni Esclusive:Essere Liberi LAB.

Essere Liberi Lab vuole essere un laboratorio di sperimentazione. Condenserà tutti i temi che Santo Pennestrì affronta nel suo lavoro, ma senza mediazioni, in un rapporto alla pari con chiunque voglia interagire con i contenuti.

Grazie al sito(https://essereliberilab.weebly.com/) ideato appositamente per il laboratorio ognuno potrà accedere gratuitamente e soprattutto in maniera ANONIMA a raccontare la sua storia/ una storia, collegata al bullismo,femminicidio, mafia e violenza di genere.Le parole del regista Pennestrì:”Sono felicissimo e orgoglioso di presentarvi Essere Liberi- Lab. Non ho voluto fare un film oppure short film per dare un aiuto più diretto e concreto nel contrastare il bullismo,il femminicidio ecc…..ma grazie a questo laboratorio di sperimentazione online ognuno potrà raccontare la sua storia in maniera completamente ANONIMA !!”