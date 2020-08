Minicuci: “Meno burocrazia. I reggini faranno i certificati nei tabacchini”

Semplificazione, snellimento della macchina amministrativa, in poche parole un Comune al servizio del cittadino. La sburocratizzazione è uno dei punti cardine del programma elettorale di Antonino Minicuci. Il candidato sindaco per la coalizione del centrodestra nelle varie manifestazioni ed eventi legati alla presentazione di liste o candidati al consiglio comunale, sta anticipando in ‘pillole’ alcuni punti del programma, idee realizzabili e concrete che puntano a cambiare il volto di Reggio Calabria.

In occasione della presentazione della lista di ‘Ama Reggio’, tenutasi venerdi 28 agosto presso Piazza Castello, Minicuci si è soffermato sul tema della sburocratizzazione. “Servono tempi certi e rapidi nella gestione degli atti, non è più accettabile che si debba quasi chiedere un favore quando si richiede un servizio all’amministrazione comunale. E’ necessario, operando in questa direzione, rompere gli schemi con il passato e con un modus operandi che danneggia fortemente il cittadino e l’Ente allo stesso modo.

Ho esperienza specifica su questo tema, il mio percorso professionale parla chiaro. Sono sempre riuscito a snellire in modo importante la macchina amministrativa, ed è quello che farò anche a Reggio Calabria una volta Sindaco. Una delle novità in merito riguarda la possibilità di fare certificati e una serie di atti anche nei tabacchini dislocati sul territorio. Un modo per semplificare la vita al cittadino, si tratta di un servizio che ho già proposto in altre amministrazioni e che offriremo anche ai reggini.

Il candidato sindaco del centrodestra intende mettere la sua esperienza al servizio della sua terra. “Non ho mai fatto chiacchiere nella mia vita, ho sempre mantenuto le promesse e così farò anche a Reggio Calabria, con ancora più determinazione considerato il legame intenso con il territorio. E’ arrivato il momento di voltare pagina, so cosa serve per risanare e rilanciare la città. Per farlo ho bisogno di una squadra valida e competente. E’ la squadra che stiamo costruendo con impegno e determinazione per restituire dignità e orgoglio a tutti i reggini”.

Avv. Antonino Minicuci

Candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra.