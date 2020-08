Minasi sulla candidatura di Minicuci: “La Lega e il centrodestra lo sosterranno”

Come già noto, a seguito di ponderata e approfondita riflessione, la Lega ha designato, quale candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra, il dottore Antonino Minicuci, il cui cursus honorum illumina ex se sull’intento di garantire alla nostra amata, ma dolente, città, una stagione di trasparenza e competenza.

La straordinaria esperienza amministrativa maturata dal dottore Minicuci costituirà il centro di gravità attorno al quale opererà una squadra di governo dinamica e meritocratica che saprà raccogliere le urgenti istanze di un territorio disastrato dalla non aggettivabile amministrazione Falcomatà.

La Lega, insieme alle forze del centrodestra, sosterrà, senza se e senza ma, il candidato al ruolo di primo cittadino, certi che saprà garantire alla bella Reggio una nuova visione politica che guardi non già alle prossime elezioni, ma alle future generazioni.

Tilde Minasi