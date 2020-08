Martedì 4 agosto La Strada con Pazzano sindaco dialoga con Tiziana Benassi e Chiara Bertogalli

Prosegue incessante il cammino de La Strada, il movimento civico che alle prossime elezioni comunali sostiene la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano.

Martedì 4 agosto, alle ore 17:30, sarà la volta di un nuovo Nodo Tematico, sul tema delle Green Cities, che vedrà collegata in videoconferenza Tiziana Benassi, Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma, città che è stata candidata ad “European Green Capital per il 2022”. A dialogare con Tiziana Benassi e Saverio Pazzano, Chiara Bertogalli, responsabile per le politiche ambientali del comitato scientifico di Possibile.

Sarà l’occasione per parlare di strategie di decarbonizzazione, economia circolare, mobilità sostenibile, digitalizzazione, infrastrutture verdi, con in mente la visione di una Reggio “città giardino”.

Si potrà seguire l’incontro sulla pagina Facebook de La Strada (@lastrada.rc).