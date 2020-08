Martedì 11 agosto anteprima del Roccella Jazz Festival con Simona Molinari

Grande attesa a Roccella Jonica per il concerto della cantautrice Simona Molinari, una delle migliori giovani voci del panorama pop – jazz italiano, in programmamartedì 11 agosto alle ore 21 al Teatro al Castello.

Nativa di Napoli, ma cresciuta a L’Aquila, Simona Molinari è un’artista a tutto tondo, premiata negli anni con riconoscimenti autorevoli,tra cui anche il Premio Mogol e il Premio Tenco. Ha al suo attivo già diversi e apprezzati lavori discografici, esperienze in campo teatrale, televisivo e cinematografico, concerti nei più noti teatri e jazz club italiani e stranieri e prestigiose collaborazioni con artisti di fama internazionale.

A Roccella la cantante presenterà il suo ultimo spettacolo “Sbalzi d’Amore in Tour” ispirato proprio all’amore che ha guidato isuoi primi 10 anni di carriera. Amore per la musica, per la vita, per il suo pubblico, per il suo team e per la sua storica band: la Mosca Jazz Band, con la quale dividerà il palco anche quest’anno.

Il live si articolerà in una narrazione autobiografica fatta di aneddoti, brani del repertorio della cantautrice, standard e racconti che porteranno il pubblico a spasso tra le varie fasi dell’amore, coinvolgendolo su diversi piani emozionali.

Ad affiancare l’artista sul palco del Teatro al Castello ci saranno Claudio Filippini al piano, Fabio Colella alla batteria, Nicola Di Camillo al basso e Gian Piero Lo Piccolo al clarinetto e sax.

Il concerto di domani farà da prologo alla 40° edizionedel Roccella Jazz Festival“Rumori Mediterranei”,promosso dal Comune di Roccella Jonica con la direzione artistica di Vincenzo Staiano, che si terrà dal 21 al 30 agosto 2020.

*Prevendita biglietti Concerto Simona Molinari a Roccella Jonica presso:

TICHE BAR:Largo Molinero

LIDODELLESTELLE: Lungomare Roccella

TABACCHI RIV. *3DI V.URSINO, via XXV Aprile