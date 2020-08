Marina di Gioiosa Ionica lancia la “Made in Marina Card“

Sono già 23 gli esercizi commerciali di Marina di Gioiosa che hanno accolto l’idea dell’artista e compaesano Armando Quattrone nel giorno di partenza di questa iniziativa inedita nel panorama calabrese: “Alcuni dicevano che era impossibile farlo e non valeva neanche la pena provarci. Noi l’abbiamo fatto e basta. Tutto parte da un’idea nata in quarantena: pensare Marina di Gioiosa come un villaggio turistico e un centro commerciale a forma di paese. Nella prima fase abbiamo creato insieme all’imprenditrice Romina Agostino il “Villaggio Marina”, che presenta ai turisti esteri un’offerta unica e integrata per fare le vacanze nel nostro paese. Nella seconda fase, che inizia oggi , abbiamo creato la “Made in Marina Card” unendo tante realtà commerciali diverse su un progetto unico di attrazione, fidelizzazione e circolo dei clienti proprio come in un centro commerciale. Con la differenza che un corso e un lungomare come quelli di Marina sono più belli di un qualsiasi centro commerciale.”