La Fism Provinciale di Reggio Calabria ha tenuto il corso di Formazione “Referente scolastico per il Covid”

A seguito dell’emergenza Coronavirus, come ben sappiamo, sono state sospese, dal 5 Marzo, tutte le attività didattiche ed educative su tutto il Territorio Nazionale.

Per fronteggiare tale situazione molteplici sono state le ipotesi, in questi mesi, per una riapertura che potesse avvenire nella massima sicurezza per gli studenti e gli insegnanti e nel rispetto di tutte le norme previste.

Tali ipotesi spesso hanno creato e generato nelle famiglie e anche negli addetti ai lavori confusione, dubbi ed incertezze.

Per tale motivo, la Fism Provinciale di Reggio Calabria, nell’ottica della prossima riapertura degli Asili Nido e delle Scuole dell’Infanzia come previsto dall’ ordinanza delle Regione Calabria n. 63 del 21 Agosto 2020, sempre attenta a fornire alle proprie Scuole Associate gli strumenti necessari per poter lavorare nella massima qualità e professionalità, ha organizzato un incontro con le scuole federate all’interno del quale si è tenuto il Corso di Formazione “Referente scolastico per il Covid”, così come richiesto in modo obbligatorio, dalle nuove disposizioni Regionali e Nazionali per la riapertura dei servizi educativi e dell’infanzia.

Il Corso, tenuto da Emmequadro, società di consulenza ed Ente di formazione accreditato in materia di sicurezza sul lavoro, ha avuto l’obiettivo di formare i gestori ed il personale delle Scuole FISM sui temi, i provvedimenti e gli interventi da assumere per consentire la ripresa delle attività nella massima sicurezza.

La FISM, coglie l’occasione per augurare a tutte le scuole, alle famiglie e a tutti i bambini una serena ripresa delle attività da vivere con tranquillità e spensieratezza ma nello stesso tempo nel rispetto di tutte quelle prescrizioni e norme di prevenzione che vanno a garantire la massima sicurezza.