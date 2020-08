Italo cancella due treni per la Calabria

Italo taglia due corse per la Calabria. Questa la decisione dell’azienda privata di trasporto dopo l’ordinanza con cui il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato il distanziamento sociale sui treni. In tutto sono otto i treni cancellati in Italia, due riguardano la Calabria: il Torino-Reggio Calabria delle 5:23 e delle 13:23.