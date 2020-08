Incontro con l’onorevole Luca Lotti, Marino: “Sviluppi di grandissimo rilievo per la città”

Temi politici e le prospettive di sviluppo della città sono stati i principali argomenti al centro della visita dell’onorevole Luca Lotti a Reggio Calabria. Il dirigente nazionale del Partito democratico è stato ricevuto a Palazzo “Corrado Alvaro” sede della Città metropolitana dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dall’assessore alle Politiche comunitarie e Trasporti, Giuseppe Marino e dal vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto.

L’incontro, che si è svolto in un clima cordiale e di fattiva collaborazione, è servito a fare il punto sullo stato d’avanzamento delle questioni politiche di stringente attualità quali il quadro complessivo delle misure attuate dal governo a sostegno degli enti locali in predissesto. Uno spazio di approfondimento è stato inoltre dedicato al tema della ripartenza dei lavori del palazzo di giustizia, per il cui riavvio fu determinante l’impegno dell’onorevole Lotti quando era sottosegretario alla presidenza del consiglio.

“Crediamo sia di fondamentale importanza in questa delicata fase di transizione, alimentare il confronto con i centri decisionali romani”, commenta l’assessore Marino che è anche coordinatore regionale di Base riformista, la corrente politico culturale interna al Pd che fa capo proprio all’onorevole Luca Lotti e al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. “Con Lotti è in atto da tempo un proficuo percorso di condivisione di ideali e visioni politiche comuni che ci sta consentendo di porre al centro dell’agenda politica nazionale i temi e le strategie di rilancio che toccano da vicino la nostra città. In questa direzione il sindaco Falcomatà, sta conducendo con autorevolezza e responsabilità una efficace e concreta interlocuzione istituzionale presso i tavoli romani che a breve determinerà sviluppi di assoluto rilievo per il presente e il futuro di Reggio Calabria”.