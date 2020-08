Reggio Calabria – Incidente nel giorno di Ferragosto a Tre Aie: padre e figlio d’urgenza in ospedale

Nel giorno di Ferragosto una località particolarmente frequentata come Tre Aie diventa teatro di un brutto incidente.

Nel primo pomeriggio un uomo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava. L’automobile sulla quale viaggiava ha finito la propria corsa contro un palo posto a bordo strada.

Il conducente del mezzo, 59 anni e residente a Reggio Calabria, è stato trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Anche il figlio che viaggiava con lui è stato condotto preso il nosocomio cittadino.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale.