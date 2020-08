Il Sindaco e la Giunta Comunale di Reggio Calabria sostengono Gaetano Campolo Ceo e Founder di Home restaurant Hotel

Gaetano Campolo Ceo e Founder di Home Restaurant Hotel è stato invitato dall’Assessore ai lavori pubblici Giovanni Muraca a candidarsi a sostegno di Giuseppe Falcomatà in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Il Sindaco e la Giunta comunale, cogliendo le potenzialità del settore Home Restaurant si sono resi disponibili a intraprendere un percorso volto alla valorizzazione ed allo sviluppo del social eating in Italia, partendo dal territorio di Reggio Calabria.

“In questi 5 anni con la mia azienda ho lottato a livello nazionale ottenendo importanti risultati, oggi il settore home restaurant in Italia esiste ed è consentito grazie al parere del ministero dell’interno che abbiamo ottenuto a Febbraio 2019.

Ho sempre precisato attraverso tutta la stampa nazionale ed Internazionale che sono un giovane imprenditore di Reggio Calabria e che il mio obbiettivo è sempre stato quello di centralizzare a Reggio Calabria la piattaforma Home Restaurant Hotel, al fine di dare opportunità di lavoro ai miei concittadini.

Oggi sono fiero di annunciare che il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e la Giunta Comunale nelle figure degli assessori Giovanni Muraca, Giovanni Latella e Lucia Anita Nucera, hanno colto le potenzialità del settore home restaurant e si sono resi disponibili ad intraprendere un percorso volto alla valorizzazione e allo sviluppo del social eating in Italia, partendo dal territorio di Reggio Calabria”.

Gaetano Campolo