Il quinto appuntamento con il CIT Caulonia Idea Teatro

Il rapporto tra generazioni diverse, la rassegnazione alla modernità e l’entusiasmo per essa, il rapporto che lega nonna e nipote: c’è l’universo femminile calabrese di “Rusina” sul palco di piazza Seggio, venerdì 28 agosto ore 22, a Caulonia per il quinto appuntamento del Cit Caulonia Idea Teatro. Rossella Pugliese porta in scena una storia che segue, a ritroso, il filo lungo una vita che lega nonna e nipote, unite nell’assenza comune di figlia e madre.

Una storia al femminile, come al femminile sono le storie che raccontano il cuore vero della Calabria: c’è Rusina che sopravvive a due figli e a un matrimonio complicato, c’è la fame dignitosa e poverissima di un passato non troppo lontano nel tempo e c’è la forza e il coraggio di una donna semplice che anche attraverso gli occhi della nipote amata ripercorre un pezzo (anche) della nostra storia, con le sue difficoltà e le sue gioie. Rossella Pugliese, attrice a autrice dello spettacolo che ha esordito nel giugno scorso nella Sezione Osservatorio del Napoli Teatro Festival, porta sul palco del Cit Caulonia Idea Teatro, una storia dal carattere forte come il bicchiere di vino che la protagonista chiede qualche attimo prima di andarsene.