Il padel arriva a Reggio Calabria al centro sportivo Mirabella

Oggi 13 Agosto entreranno in funzione, presso il centro sportivo Mirabella, 2 campi da PADEL coperti. A 30 anni dalla nascita del centro sportivo, primi in Calabria con campi di calcetto coperti, la storia si ripete, primi a Reggio Calabria a portare il padel con 2 campi coperti (unici coperti in Italia Meridionale).

Sport che ha avuto negli ultimi anni in Italia una crescita esponenziale, secondo sport per numero di praticanti in Spagna dopo il calcio, il Padel è simile al tennis, si gioca in 4 (2 vs. 2) in un campo di 20 x 10 mt. dove le pareti non sono solo una recinzione, ma sono parte stessa del gioco. Accessibilità, desiderio di accettazione, esigenza di ritagliarsi uno spazio, condivisione.Chiedete a quattro ragazzi che non sanno cosa sia il padel di provare a fare una partita. Forse quello che andrà in scena non sarà uno spettacolo esteticamente appagante, ma è molto probabile che quei quattro ragazzi riusciranno a giocare, a dare vita a una sfida a suo modo avvincente e, quasi certamente, si divertiranno molto. Usciranno da quel campo sedotti, carichi di un’autostima fino a quel momento sconosciuta e soprattutto rapiti dal desiderio di farlo ancora, il prima possibile. E poi ancora e ancora, fino a non smettere più. Insomma, avrete trasformato quattro ragazzi qualunque, magari pigri e poco inclini a dedicarsi all’attività fisica, in quattro “sportivi”, facendo del bene a loro e alla società.Qualcuno ha detto: il Padel non è un tennis in miniatura, è un’altra cosa. E’ un gioco dove la palla non muore mai. Non serve grande esperienza o tanta pratica per dare vita a una sfida così pirotecnica. A differenza di tantissimi altri sport, iniziare a giocare a padel è molto più semplice e immediato.