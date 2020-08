Il giovane comico Denny Napoli al festival del Cabaret di Martina Franca

Al Festival del Cabaret di Martina Franca, “sbarca” il comico messinese Denny Napoli. Un altro importante traguardo per il giovane artista, vincitore del rinomato festival “Facce da Bronzi” (kermesse nazionale ideata e prodotta dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” di Reggio Calabria) pronto alla tradizionale gara tra i comici emergenti, proveniente da ogni angolo d’Italia. Con i suoi sketch esilaranti e i suoi racconti di vita quotidiana, Denny regalerà tante risate al pubblico della 24esima edizione del Festival del Cabaret in programma quest’anno dal 21 al 23 agosto nell’atrio di palazzo Ducale trasformato in una grande arena messa a disposizione dal Comune di Martina a tutte le compagnie per la realizzazione degli eventi estivi in tempi di restrizioni da norme di prevenzione da contagio.

Insieme ai giovani emergenti, tante stelle del cabaret nazionale che non faranno mancare al pubblico la tradizionale tre giorni dedicata alla risata.

“Sono emozionato e fiero di essere in un festival importante che da anni, dà lustro alla sana comicità e ai talenti italiani – afferma il comico Napoli – Il desiderio di tornare alla normalità e di ricominciare a vivere con il sorriso a causa del Covid-19 è tanto e sono certo che sarà una bella gara tra professionisti. Questi eventi danno ai giovani artisti una speranza, l’opportunità di esibirsi, di credere nelle loro possibilità, di conoscere le difficoltà presenti nel mondo dello spettacolo”.

Insomma, la giuria avrà davvero un compito difficile ma siamo certi che il giovane Danny Napoli riuscirà ancora una volta, a mostrare la bellezza e la capacità di un Sud che ha dei figli preziosi ed unici.