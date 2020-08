I Repubblicani: “No ai populismi di destra e sinistra, scegliamo la città”

Si è riunita l’assemblea della sezione cittadina “R. Sardiello” di Reggio Calabria al fine di analizzare il quadro politico che si sta delineando per l’imminente tornata elettorale.

Pertanto, alla luce degli ultimi sviluppi relativi alla composizione delle forze politiche, l’assemblea dei repubblicani reggini ha conferito pieno mandato al segretario cittadino Giordano e al segretario metropolitano Palmisano, per ultimare la fase decisionale concernente l’alleanza in cu il partito dell’edera intenderà lavorare in sinergia.

I repubblicani, convinti della necessità di un deciso cambio di passo nella gestione amministrativa della città, rimasta impantanata in questi anni di gestione inefficiente ed inadeguata, si impegneranno a fornire il proprio contributo per l’elezione di un Sindaco espressione di una forza moderata e antitetica al populismo di destra e di sinistra, nonché profondo conoscitore della realtà territoriale e idoneo ad incarnare la visione programmatica come declinata nel documento, redatto dai repubblicani, che verrà messo a disposizione dello stesso candidato.

Partito Repubblicano Italiano

Documento dell’assemblea della sezione

“R. Sardiello” – Reggio Calabria