Gioia Tauro (Rc) – Ugl Calabria: “Basta vittime sul lavoro”

Un operaio meccanico, dipendente di una ditta di manutenzione, è morto stamani a Gioia Tauro nell’area interna ai terminal container.

Il lavoratore deceduto prestava attività alle dipendenze di una ditta che era impegnata alla riparazione di un pullman in utilizzo ai portuali dello scalo calabrese e , durante una fatale manovra, è rimasto schiacciato da un pullman che non si è accorto della sua presenza , passando sul malcapitato , con dinamiche ancora da accertare. La nostra Confederazione esprime dolore e cordoglio alla famiglia del lavoratore e si stringe attorno all’intero comprensorio gioiese. Ciò che mortifica, indigna ed appare di una gravità inaudita ed inaccettabile , è il dovere registrare ancora casi di morti sul lavoro , vittime di un assurdo epilogo di una vita spesa al servizio della propria comunità . Come UGL CALABRIA , diciamo : ” BASTA MORTI BIANCHE , SI LAVORA PER VIVERE E NON PER MORIRE ! ” UNIONE GENERALE DEL LAVORO DELLA CALABRIA.