Falcomatà dedica una giornata al programma: “Scriviamolo insieme”. Appuntamento lunedi 17 agosto

“Una Storia in Comune. Pronti per il secondo tempo”. Questo il titolo della giornata dedicata alla scrittura del programma promossa dalla coalizione a sostegno della riconferma del Sindaco Giuseppe Falcomatà alla guida di Palazzo San Giorgio. “Scriviamo insieme il programma, per il futuro della nostra Città, con Giuseppe Falcomatà sindaco di Reggio Calabria. Costruiamo idee, proposte, obiettivi per il governo della nostra Reggio, per i prossimi cinque anni”

Appuntamento lunedì 17 agosto, al Lido Piro Piro, sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria. Si comincia alle ore 9.00 con l’apertura dei tavoli programmatici, sette in totale, dedicati a Ambiente e Beni Comuni, Welfare e Sanità, Lavori Pubblici e Infrastrutture, Cultura e Turismo, Sport e Giovani, Mobilità, Economia e Imprese. Argomenti programmatici che saranno tutti affrontati secondo un punto di vista declinato al sociale, dando spazio al tema dei diritti e delle politiche di genere. Dopo la ricognizione mattutina e la stesura delle principali proposte provenienti da associazioni e stake holders cittadini, nel pomeriggio, dalle 15.00, sarà ancora possibile presentare spunti ed idee da inserire nel programma condiviso dalla coalizione.

L’evento, che si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anticovid, si concluderà alle ore 19.00 con l’intervento finale del sindaco Giuseppe Falcomatà.