Evento Pro Loco Reggio Sud di sensibilizzazione ambientale e pulizia spiaggia Punta Pellaro – Bocale in collaborazione con l’associazione Platic Free Reggio Calabria

Si è svolta oggi presso due tratti di spiaggia del litorale reggino, quali la spiaggia di Punta Pellaro e di Bocale a lato lido del Carabiniere, una giornata di sensibilizzazione ambientale e di raccolta di rifiuti differenziati: plastica, carta e vetro. La manifestazione in origine richiesta al comune uff. ambiente, per il 21 giugno e poi per il 30 non ci è mai stata autorizzata, forse finendo nel dimenticatoio nonostante i solleciti per l’inizio dell’estate. Dieci giorni fa siamo stati contattati dal referente su Reggio Calabria dell’associazione PlasticFree e subito abbiamo aderito alla collaborazione in loco, in quanto associazione presente sul territorio ed attiva anche in campo ambientalistico. L’autorizzazione dell’ente è arrivata solo 2 giorni fa, per cui abbiamo cercato di pubblicizzare il più possibile l’evento sui social, al fine di poter avere partecipazione cittadina. Il fine ultimo che volevamo comunque avere è stato raggiunto, anche se a fine stagione balneare, anziché l’inizio. La sinergia fra le due associazioni oggi si è concretizzata in un ottimo risultato, eravamo circa 30 persone in totale, oltre i soci, singoli cittadini, qualche nucleo famigliare, con genitori, figli e nonni, ciò ci ha dato modo di raggiungere l’obiettivo sociale qual è il dare l’esempio di cittadinanza attiva, da far arrivare a tutta la collettività e cioè “non bisogna abbandonare i rifiuti in spiaggia e nessun’altra parte del nostro territorio”. Continuiamo a stimolare la sinergia fra enti, associazioni e cittadinanza, convinti sempre più, che se le amministrazioni prendono in considerazione le segnalazioni, agiscono conseguentemente e celermente, venendo incontro alle esigenze del territorio , si creerà quella fiducia reciproca, che siamo certi genererà positività, cambiando la mentalità dell’incivile che si giustifica dietro alla frase fatta “sporca perché trova sporco”. Questo sarà l’inizio del cambiamento, noi ci crediamo da anni e continueremo a dare l’esempio positivo perché amiamo il territorio e vogliamo solo promuovere le sue bellezze e peculiarità di cui Reggio Calabria ne è piena. “ Uniti si può far tanto e per tutti”. Si ringraziano ancora tutti i partecipanti all’evento per il grande spirito di sacrificio perché presenti in una giornata così calda, animati dall’amor proprio per l’ambiente ed il territorio che ci circonda. Si ringrazia altresì un’intera famiglia di amici(anche soci proloco) di Padova, abitanti di Bocale da 40 anni ormai nel periodo estivo, che quest’anno che nelle loro 4 settimane di permanenza in loco , tutti i giorni alle 8 del mattino, prima di rilassarsi sulla bella spiaggia di Bocale, accanto al lido del Carabiniere si sono adoperati a dare l’esempio di amore per l’ambiente, raccogliendo tutti i rifiuti lasciati in spiaggia da tutti gli avventori che usufruisco di quel luogo. Si allegano foto dell’evento.