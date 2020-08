È un grande risultato quello del Porto di Gioia Tauro, primo in Italia per il secondo trimestre del 2020 per connettività e terzo nel Mediterraneo.

Le mie congratulazioni all’ammiraglio Agostinelli, per un risultato in linea con il trend in ascesa che il nostro scalo portuale ha avuto negli ultimi anni.

Cosi Jole Santelli presidente della Regione Calabria.