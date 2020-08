Comunali Reggio Calabria, Vecchio (Confindustria): “Fiducia nello Stato, elezioni prova di democrazia”

“Sembra essersi definito il quadro

delle candidature a sindaco di Reggio Calabria. La presentazione delle

liste determinerà, come auspichiamo, una crescita del livello della

campagna elettorale fondata su contenuti e programmi”.

Lo afferma il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, che

ricorda come “l’associazione territoriale degli industriali abbia

rivolto un appello a tutte le forze politiche affinché vengano

illustrati all’elettorato e alle forze produttive i progetti per la

crescita sociale ed economica di un territorio in grave sofferenza”. Per

l’ingegnere Vecchio, “Reggio ha bisogno di un salto di qualità sul piano

del confronto democratico. Una maturità non solo necessaria, ma anche

rispettosa della storia della città e del suo ruolo nelle dinamiche del

Mezzogiorno e del Mediterraneo”.

Domenico Vecchio auspica inoltre “toni pacati perché le elezioni non

possono trasformarsi in una sorta di ‘guerra per bande’ ma devono

mantenere intatto il loro valore di competizione democratica nella quale

i cittadini sono chiamati a compiere una scelta tra diverse idee di

città”.

Il presidente di Confindustria Reggio Calabria richiama “la necessità

che tutti i protagonisti della tornata elettorale del 20 e 21 settembre

prossimi contribuiscano a rafforzare lo spirito di fiducia dei cittadini

nei confronti delle istituzioni e dello Stato. Solo se ci si sente parte

dello Stato, che è composto da ciascuno di noi, l’Italia e la Calabria

riusciranno a superare questo momento difficile nel quale la crisi del

Covid-19 ha finito per aggravare le ataviche condizioni di arretratezza

e sottosviluppo che sono il frutto dell’annosa questione meridionale.

Tutti quanti noi – politici, imprenditori, sindacalisti, magistrati,

forze dell’ordine, giornalisti, opinione pubblica – dobbiamo contribuire

al futuro della nostra comunità in base a un patto di reciproca

legittimazione e rispetto, nell’ambito del sistema di pesi e contrappesi

tra poteri pubblici che garantisce la democrazia italiana, una delle più

mature e avanzate del mondo. Lo Stato – conclude l’ingegnere Vecchio –

merita fiducia e ha dimostrato con i fatti di lavorare per liberare la

nostra terra dal giogo della criminalità organizzata”.