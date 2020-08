Comunali Reggio Calabria, Spirlì: “Minicuci rappresenta progetto di rinnovamento per la città, coesi e uniti si vince”

SPIRLI’ (VICEPRESIDENTE REGIONE CALABRIA) SU CANDIDATURA MINICUCI – Alla luce di quanto si sta verificando a Reggio Calabria sulla candidatura a sindaco del dott. Antonino Minicuci, rinnovo l’invito alla coesione di tutte le forze politiche interessate.

Nel sottoscrivere la decisione del Segretario Federale senatore Matteo Salvini mi associo alla sua certezza di aver trovato nel dott. Minicuci la massima rappresentanza di un progetto di rinnovamento e risorgimento delle antiche Fortune della città di Reggio Calabria.

Conosco personalmente il dott. Minicuci, al quale mi lega antica stima e massima speranza nelle sue capacità manageriali e politiche.

Mi auguro che lo stesso sentimento si estenda a tutti i rappresentanti ed i rappresentati dei partiti della coalizione, nell’abbattimento di improbabili pregiudizi, che, proprio in quanto improbabili ed in quanto pregiudizi, non farebbe altro se non danneggiare un risultato positivo a cui i reggini e gli abitanti di tutti i territori delle città metropolitane aspirano.

Uniti si vince. Anche questa volta.